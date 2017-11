Malagò: Tempo alla A? Aspettiamo da mesi

ROMA, 20 NOV - "Sono mesi che si aspettava la soluzione della Lega di A, tant'è vero che c'è stato un commissariamento che arriva al 30 di novembre. Mancano meno di 10 giorni, se pensate che in questo lasso di tempo tutto si possa risolvere in Lega A? Può anche essere, ma a me sembra abbastanza un'utopia". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a Tavecchio che chiedeva tempo prima di procedere a un commissariamento della Federcalcio che a questo punto sembra scontato. "Da parte nostra non ci sono velleità specifiche, tant'è vero che io mi sono chiamato fuori per primo da qualsiasi ipotesi diretta di commissariamento. Più di così?", ribatte ancora Malagò.