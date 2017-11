Barzagli avverte Juve: Ritrovare spirito

TORINO, 20 NOV - "Aver vinto sei scudetti non significa che tutto sia dovuto: la partita contro il Barcellona sarà fondamentale, ritroviamo lo spirito di sacrificio". Parole di Andrea Barzagli, all'indomani della sconfitta in campionato contro la Sampdoria. "Dobbiamo capire che c'è ancora da soffrire - spiega il difensore -. Risolvere la pratica Champions alla vigilia degli scontri diretti in campionato ci darebbe serenità ulteriore per preparare al meglio le partite importanti". Il centrale ha poi rafforzato il concetto già espresso da Chiellini nel dopo-Marassi. "Sono d'accordo con Giorgio, ci manca la voglia di soffrire, ognuno di noi deve dare qualcosa di più".