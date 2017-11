Barzagli, bene a ex calciatori in Figc

TORINO, 20 NOV - "Sono favorevole ad ex calciatori se hanno un percorso ed esperienza: il nome non fa la differenza, servono esperienza e aggiornamento". Così Andrea Barzagli sulle dimissioni del presidente Figc Carlo Tavecchio e sulla sua successione: "Credo che ci voglia molta calma e pazienza e decidere le cose per bene - sostiene il difensore della Juventus ai microfoni di Sky -. Ci vuole gente competente, libera di fare certe scelte, programmazione. Serve un lavoro enorme non da fare in sei mesi ma in dieci anni".