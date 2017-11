Argentina, Benedetto fuori 6-8 mesi

ROMA, 20 NOV - Brutto colpo per il Boca Juniors e per la nazionale argentina che perdono l'attaccante Dario Benedetto per 6-8 mesi. L'attaccante dei 'xeneizes' e dell'Albiceleste si è infatti rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante il match contro il Racing e dovrà quasi sicuramente dire addio al sogno del Mondiale in Russia. 'El Pipa', come viene soprannominato in Patria il classe '90, è uscito in barella e in lacrime dal campo dopo aver portato in vantaggio la sua squadra (anche se alla fine il Boca ha perso il match), nono gol in altrettante partite di campionato che gli erano valse le attenzioni del ct Jorge Sampaoli che lo aveva lanciato come attaccante titolare a fianco di Leo Messi e Aguero, preferendolo a Gonzalo Higuain (assente nelle ultime convocazioni dell'Albiceleste) che a questo punto torna in corsa per un posto tra i 23 convocati della Seleccion per il Mondiale.