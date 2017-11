Fazio, non ci accontentiamo del derby

ROMA, 20 NOV - "Vincere con la Lazio è stato bello e importante, ma non ci accontentiamo del derby, dobbiamo vincere a Madrid per continuare questo percorso di crescita". Federico Fazio si dice soddisfatto del successo nella stracittadina ma guarda avanti, al prossimo impegno in Champions League in casa dell'Atletico. Il difensore argentino della Roma sottolinea che il 2-1 di sabato all'Olimpico è stato importante "perché la Lazio è una nostra rivale in classifica" e perché "la Juventus poi ha perso e questo ci permette di guadagnare punti. La mentalità è molto importante, dobbiamo abituarci a vincere, a lavorare e giocare ogni tre giorni per cercare i tre punti - aggiunge Fazio -. L'Atletico è una squadra tosta, difficile da affrontare, che ha esperienza in Champions. Con la Lazio abbiamo fatto una grande partita. E il match con l'Atletico potrebbe essere simile: è una squadra compatta, loro sono bravissimi a ripartire".