Sarri, voglio mentalità feroce

NAPOLI, 20 NOV - Il Napoli si presenta domani al match decisivo per il passaggio di turno in Champions League "con un'espressione di speranza, perché finché una porta è semiaperta vuol dire che non è chiusa. Dai miei mi attendo una grande prestazione dal punto di vista della mentalità feroce, poi la qualità può venire oppure no". Così Maurizio Sarri rilancia le ambizioni europee del Napoli alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Il tecnico azzurro, in conferenza stampa, si irrigidisce quando i cronisti chiedono se la mancata qualificazione sarebbe il fallimento del primo obiettivo stagionale: "Mica crediamo di vincere la Champions - dice Sarri - ma comunque ci presentiamo con la migliore prestazione atletica stagionale messa in campo contro il Milan. Lo dicono i numeri, anche se io avevo avuto l'impressione che fossimo calati nel secondo tempo. Ma non è così".