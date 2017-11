Sarri, classifica in Champions difficile

ROMA, 20 NOV - "Purtroppo la situazione del girone non dipende da noi ma dobbiamo provarci. C'è un piccolo spazio aperto e dobbiamo provare ad entrarci dentro: purtroppo la nostra classifica in Champions è difficile". Così il tecnico del Napoli Maurizio Sarri alla vigilia del match di Champions contro lo Shakthar, "una squadra pericolosa". "Noi dovremo fare una gara rischiosa - dice a Premium - Hanno dei contropiedisti di alto livello, è una delle squadre più collaudate d'Europa", aggiunge Sarri che poi spende parole al miele per Insigne: "In ogni squadra ci sono degli uomini che devono essere esclusi da tutti i discorsi di turnover e Lorenzo è uno di questi".