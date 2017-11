Tommasi, servono progetti ampio respiro

ROMA, 20 NOV - "Tavecchio adesso farà l'ordinaria amministrazione fino alle prossime elezioni, speriamo entro 90 giorni così come recita lo statuto". Così il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, che interpellato su un'eventuale candidatura alla presidenza della Figc glissa: "Nessuno me lo chiede, sto facendo il mio lavoro all'Aic e per adesso andiamo avanti così. Non è il momento di parlare di questo, serve una progettualità ad ampio respiro". "Già dal Consiglio Direttivo Aic di lunedì prossimo - aggiunge il presidente dei calciatori - valuteremo la situazione e cercheremo di condividere le proposte che, come componente tecnica del Consiglio Federale, porteremo avanti in vista delle prossime elezioni. Vogliamo rimettere il progetto sportivo al centro della discussione. Sappiamo che sarà comunque difficile ma riteniamo che sia la cosa giusta da fare in questo momento".