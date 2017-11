Malagò, commissario Figc?Altra soluzione

ROMA, 20 NOV - "Io commissario della Figc? Personalmente ho un'agenda molto molto complicata e soprattutto tra 90 giorni c'è un'Olimpiade in arrivo, peraltro lontana e con un fuso orario diverso. Penso che sia di buon senso trovare un'altra soluzione". E' quanto fa sapere il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla possibilità di rivestire personalmente il ruolo di commissario della Federcalcio dopo le dimissioni del presidente Carlo Tavecchio. "Ne voglio parlare con gli amici della Giunta, perché non è una scelta che dipende da me ma dal Coni: è l'organo che io rappresento e al suo interno ci sono delle personalità che hanno le loro idee", ha concluso il capo dello sport italiano che a margine degli Stati Generali dello sport italiano, in corso al Foro Italico a Roma, ha comunque specificato che "è prematuro" fare nomi di possibili candidati a commissario.