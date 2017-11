Tavecchio, pago un insuccesso sportivo

ROMA, 20 NOV - "Ieri il presidente del Coni Malagò ha rivelato che fu Marcello Lippi a scegliere Gian Piero Ventura come Ct in una rosa di quattro nomi, parlando di un incontro durante una cena privata. Ma io non parlo delle cene private, io mi sono sempre assunto la responsabilità dell'arrivo di Ventura, ne siete tutti testimoni. Eppure Tavecchio paga per la mancata qualificazione al Mondiale, un insuccesso sportivo". Carlo Tavecchio lo ha detto nel corso della conferenza stampa seguita alle sue dimissioni dalla presidenza della Federcalcio.