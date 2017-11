Tavecchio, mi sono dimesso consiglio no

ROMA, 20 NOV - "Ho rassegnato le dimissioni e per mero atto politico le ho chieste al Consiglio, ma nessuno le ha rassegnate. Siamo arrivati a un punto di grandi speculazioni. La Lega Pro non è mai stata alleata, la settimana scorsa mi era stato inviato il documento programmatico". Lo ha detto l'ormai ex presidente Figc Carlo Tavecchio, nella conferenza stampa seguita al consiglio federale.