Tavecchio, Lnd mi ha voltato le spalle

ROMA, 20 NOV - "Quando oggi ho avuto la sensazione che la mia componente (la Lnd, ndr), nella quale ho vissuto per 18 anni, ha fatto considerazioni che non promettevano sostegno, non ci ho pensato un attimo e mi sono dimesso per un atto politico e non sportivo". Così il presidente dimissionario della Figc, in conferenza stampa ha spiegato i motivi del passo indietro. "Carlo Tavecchio - ha aggiunto parlando in terza persona - paga per avere scelto Ventura. Abbiamo perso il Mondiale ed è qualcosa che diventa tragedia".