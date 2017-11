Abete, non serve uomo solo al comando

ROMA, 20 NOV - "Questa crisi e le nuove elezioni non sono frutto della responsabilità di una sola persona. Basta avere la volontà di leggere quanto è accaduto in questi anni e quante persone a vario titolo hanno determinato una serie di decisioni da parte di Tavecchio ben diverse dalla logica che c'era in precedenza". Così l'ex presidente della Figc, ora consigliere federale in quota Lega Pro, Giancarlo Abete, dopo le dimissioni di Tavecchio. "Con alcuni giorni di ritardo e in un contesto diverso si è arrivati alla stessa situazione in cui si era il 24 giugno 2014 con le mie dimissioni ed elezioni convocate per l'11 agosto per consentire democraticamente alla federazione di rinnovare i propri organi dirigenti perché di tutto c'è bisogno tranne che dell'uomo solo al comando", ha concluso Abete.