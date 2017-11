Pigozzi resta in Foundation Board Wada

ROMA, 20 NOV - Nel momento più delicato della storia dell'antidoping mondiale, l'Italia ottiene un riconoscimento che riporta l'immagine dello sport italiano al vertice: il professor Fabio Pigozzi, rettore dell'Università di Roma Foro Italico, è stato infatti confermato per il secondo triennio consecutivo nel Foundation Board della Wada. L'ufficializzazione è arrivata durante il meeting Wada svoltosi a Seul ed è un riconoscimento al rigoroso lavoro scientifico portato avanti nel corso dell'ultimo decennio dal professor Pigozzi che in campo internazionale ricopre ormai dal 2010 l'incarico di presidente della Federazione Internazionale di Medicina Sportiva. "Un riconoscimento che mi riempie d'orgoglio - spiega il professore - è il segno tangibile che la strada intrapresa in questi anni era quella giusta".