Champions: Juve-Barça al serbo Mazic

ROMA, 20 NOV - Sarà il serbo Milorad Mazic l'arbitro di Juventus-Barcellona, partita valida per la quinta giornata del girone D di Champions League e che si giocherà mercoledì 22 novembre alle ore 20.45. Mazic sarà coadiuvato dai connazionali Milovan Ristic e Dalibor Djurdjevic che fungeranno da assistenti mentre gli addizionali saranno Nenad Djokic e Danilo Grujic, Nemanja Petrovic il quarto uomo. Compagine arbitrale olandese per Atletico Madrid-Roma (gruppo C), anche questa in programma mercoledì alle 20.45. Il direttore di gara sarà Bjorn Kuipers che avrà come assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Addizionali Pol van Boekel e Dennis Higler, quarto uomo Mario Diks.