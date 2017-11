Figc: Sibilia, Lega Dilettanti compatta

ROMA, 20 NOV - "La Lega Dilettanti è stata sempre compatta e questa riunione del direttivo mi ha dato mandato per comunicare al Consiglio federale quello che abbiamo deciso". Così il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, dopo quasi tre ore di riunione del direttivo della terza lega per decidere cosa fare in merito alla posizione in Figc di Carlo Tavecchio. Sibilia non ha voluto anticipare la posizione dei Dilettanti: "La devo prima presentare in Consiglio, non parlo neanche sotto tortura". "Dobbiamo ascoltare per capire quali sono i programmi di Tavecchio. Noi come sempre siamo tutti uniti attorno al presidente Sibilia in cui riponiamo la massima fiducia" ha aggiunto Andrea Montemurro, consigliere federale in quota Lega Dilettanti.