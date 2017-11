Abete, chiederò dimissioni Tavecchio

ROMA, 20 NOV - "Chiederò le dimissioni di Tavecchio, la mia posizione è in linea con quella del presidente Gravina. Se tutti i consiglieri avranno la volontà di dimettersi, lo faremo, anche per favorire una riflessione strategica per il futuro del calcio. Ma, se questo non avvenisse, diremo al presidente Tavecchio che non è l'unico responsabile di questa situazione". Così Giancarlo Abete, ex presidente Figc e oggi consigliere federale in quota Lega Pro, alla vigilia del Consiglio federale. A Tavecchio, ha aggiunto Abete, la Lega Pro dirà anche "che uno dei problemi è che non ha mai deciso da solo, ha sempre avuto una pluralità di persone, a seconda dei periodi storici, che hanno indirizzato alcune scelte. Chiederemo a Tavecchio di fare un passo indietro e di dare le dimissioni con un atto di responsabilità, anche se le responsabilità non sono solo sue - conclude Abete - Quando lasciai la Figc avevamo avuto un secondo posto all'Europeo 2012 e un terzo nella Conderations 2013, ma anche un secondo nell'Europeo U21".