Lotti, crisi Figc sia occasione rilancio

ROMA, 20 NOV - "Mi aspetto la riflessione che tutti abbiamo auspicato e che il mondo del calcio sta aspettando da tempo. Ho fatto un appello ai consiglieri della Figc, affinché si rendano conto del momento particolare che sta vivendo il nostro calcio. Questa è un'occasione per poter ripartire e poter raccontare come si fa il calcio fin dalle scuole giovanili, arrivando a una discussione e una riflessione più ampia sulle Leghe di A e B che purtroppo non hanno eletto ancora i propri rappresentanti". Così il ministro dello sport, Luca Lotti, prima di partecipare agli Stati Generali dello sport, in corso al Coni, a proposito della situazione che si è venuta a creare dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali. "La politica è pronta a dare una mano, ma mi aspetto molto dal Consiglio federale. Chi vorrei come ct? Il ministro dello Sport non si deve né preoccupare e né occupare del ct. Va trovato qualcuno - aggiunge Lotti - che abbia la forza di partire da un progetto serio, che coinvolga tutte le Nazionali".