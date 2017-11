Gravina, non so se Tavecchio avrà numeri

ROMA, 20 NOV - "Non so se Tavecchio avrà i numeri, noi non lo abbiamo votato, siamo stati sempre molto critici ma abbiamo sempre rispettato il ruolo". Il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, così si è espresso ai microfoni di '6 su Radio 1' parlando del Consiglio federale in programma oggi nella sede della Figc. "Sono sicuro di ciò che noi proporremo - ha proseguito Gravina - ossia un passo indietro, non solo di Tavecchio, ma anche di tutto il Consiglio Federale. Giancarlo Abete rappresenta gli interessi della Lega, vuole molto bene al calcio e non potrà che essere in linea con l'atteggiamento che la Lega Pro esporrà in Consiglio Federale".