Tavecchio non si presenta dimissionario

ROMA, 19 NOV - "Carlo Tavecchio non si presenterà dimissionario al consiglio federale della Figc in programma domani". Lo annuncia all'Ansa, dopo le dichiarazioni del presidente del Coni Malagò intervistato da Fabio Fazio, una fonte qualificata della Federcalcio. Che spiega: "Il presidente sta ultimando le sue proposte per rispettare l'impegno preso con tutte le componenti nell'incontro di mercoledì scorso".