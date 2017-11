Cannavaro, via tutti, non solo Tavecchio

ROMA, 19 NOV - ''Tutti dovrebbero dimettersi, non solo Tavecchio'': Fabio Cannavaro, ai microfoni di Sky Sport 24 parla in vista del Consiglio federale di domani. ''Tutti dovrebbero fare un passo indietro - le parole del capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 - la gente si aspetta un segnale forte. Dispiace per la mancata qualificazione a Russia 2018 è una sconfitta per tutti''.