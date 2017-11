Serie B: Salernitana-Cremonese 1-1

SALERNO, 19 NOV - Finisce 1-1 all'Arechi tra Salernitana e Cremonese. La Cremone se attacca ma è la Salernitana a passare in vantaggio: Bocalon confeziona un assist per Ricci (34'pt) che non sbaglia la conclusione e fa secco Ujkani. Un minuto dopo Rodriguez fallisce il raddoppio calciando debolmente. Nella ripresa gli ospiti tornano in campo con la ferma intenzione di raggiungere il pari. Pareggio che arriva su un calcio piazzato battuto dalla sinistra da Castrovilli, subentrato a Croce, che serve Arini (26'st), il quale di testa spedisce in rete.