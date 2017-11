Napoli: Callejon, scudetto alla portata

NAPOLI, 19 NOV - ''Lo scudetto? Quest'anno sembra un obiettivo alla nostra portata. Dobbiamo arrivare così ad aprile per sperare di farcela''. Josè Callejon in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca parla del momento del Napoli e delle speranze della conquista del tricolore. ''Se segnassi io il gol scudetto - dice - mi farebbero una statua: vincere lo scudetto a Napoli sarebbe un piccolo miracolo, però anche meritato per il tanto lavoro''.