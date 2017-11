Semplici, soddisfatto per risultato Spal

FERRARA, 19 NOV - Si dice soddisfatto Leonardo Semplici dopo il pareggio della sua Spal in casa contro la Fiorentina. "È un pareggio che ci sta - afferma il tecnico -, peccato però perché a quel punto della gara pensavamo di portarla a casa. Complimenti comunque ai ragazzi che lottano e crescono". Sperava nella vittoria il presidente della Spal, Walter Mattioli: "Abbiamo sperato nel risultato pieno, è comunque un buon punto contro un'ottima squadra e che muove la nostra classifica". Nessuna soddisfazione, invece, per il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli. "Abbiamo concesso poco alla Spal e attaccato molto creando tante occasioni - dice Pioli -. Dispiace, non siamo contenti del tutto perché eravamo venuti per vincere. Abbiamo comunque mostrato buon carattere una volta sotto".