Mihajlovic, 'Belotti triste,stia sereno'

TORINO, 19 NOV - Un pareggio "giusto e meritato" per Rolando Maran, un punto che non soddisfa invece Sinisa Mihajlovic, "dispiaciuto e arrabbiato" per il risultato del Torino. "Queste sono partite sporche e difficili - ha proseguito il tecnico granata -, ma vanno vinte: abbiamo avuto 6-7 occasioni da gol, colpito una traversa, sbagliato un rigore, poi ci siamo abbattuti e tutto è diventato più difficile". Il rigore sbagliato è stato il secondo, duro colpo subito da Belotti dopo l'eliminazione della Nazionale: "Quando è arrivato non era dell'umore giusto, poi con l'avvicinarsi della partita stava meglio. Deve allenarsi, giocare, stare sereno: dopo il rigore sbagliato era triste, è venuto a chiedere scusa negli spogliatoi, il gol arriverà". Il rigore sbagliato da Belotti ha messo in evidenza un ottimo Sorrentino, autore della giocata della partita secondo l'allenatore del Chievo, Maran: "Ha salvato il risultato, si è fatto trovare pronto, anche se è stato impegnato in due sole occasioni".