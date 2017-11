Cagliari: Lopez, 3 punti pesanti

UDINE, 19 NOV - "E' stata una partita che nel complesso abbiamo meritato di perdere". Il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri lo ammette in modo plateale al termine della gara persa con il Cagliari che "ha vinto in modo meritato". "Al di là della partita che poteva anche finire 1-1, la prestazione non è stata all'altezza anche se abbiamo avuto occasioni da gol - ha aggiunto -. Non abbiamo giocato da squadra e abbiamo giocato male". Sono invece "tre punti pesanti, che danno tanta fiducia" quelli raccolti dal Cagliari di Diego Lopez, soddisfatto della prestazione dei suoi: "Dovevamo fare una partita intensa, aggressiva, mi è piaciuta la squadra perché è stata compatta. Penso che la squadra sia stata brava a crederci fino alla fine, a mantenere il campo corta. Sono tre punti pesanti, danno tanta fiducia". Lopez è contento anche della "mentalità, della determinazione con cui siamo venuti qui a giocare. E' un campionato difficile, bisogna stare attenti e lavorare, guardando sempre con la coda dell'occhio la classifica".