Samp: Zapata, grande vittoria di squadra

ROMA, 19 NOV - "Sono molto contento per la prestazione cha abbiamo fatto. Era importante vincere oggi, faccio i compimenti alla squadra perché nei momenti di difficoltà abbiamo sofferto insieme'': così Duvan Zapata commenta ai microfoni di Premium il successo sulla Juventus. ''Ambizioni stagionali? Siamo messi bene adesso ma noi ogni domenica puntiamo a fare il massimo - le parole dell'attaccante della Samp - Poi verso la fine del campionato capiremo dove possiamo arrivare. I meriti di Giampaolo? Il mister ci carica prima di ogni partita ma il lavoro è di tutto il gruppo perché solo tutti insieme possiamo raggiungere gli obiettivi''. ''Perché ho lasciato Napoli? Perché non ero importante per la loro dirigenza - dice - Mi volevano vendere a tutti i costi e poi lì non avrei avuto gli spazi che volevo. A Napoli eravamo in quattro attaccanti quest'estate, era impossibile per me restare".