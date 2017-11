Allegri: ko che ci lascia a bocca aperta

ROMA, 19 NOV - "Spiegare questa gara è difficile, è un partita che ti lascia a bocca aperta perché non abbiamo concesso quasi nulla e preso tre 4 su quattro tiri subiti". Massimiliano Allegri è il primo a essere sorpreso per la sconfitta di Marassi. "Abbiamo giocato molto bene il primo tempo ma se non abbiamo segnato vuol dire che non siamo stati bravi al momento di concludere - le sue parole a Premium - Poi abbiamo preso gol sul primo loro tiro, il calcio è anche questo. Dovevamo avere più pazienza e avere meno frenesia"."Dybala in panchina è stata una scelta ma quando è entrato ha avuto una bella reazione. Ci sono tante partite, lui ha giocato molto, ultimamente ha fatto prestazioni al di sotto delle sue qualità ma oggi quando è entrato ha dato una bella risposta". Mercoledì che Champions contro il Barcellona e, conclude Allegri, "bisognerà fare qualcosa di più ma non tanto sull'aspetto tecnico. Questa è stata la stessa partita che abbiamo fatto a Bergamo dove ci siamo fatti rimontare due gol".