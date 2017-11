Coleman nuovo tecnico del Sunderland

SUNDERLAND, 19 NOV - Chris Coleman dopo aver lasciato la panchina del Galles si accasa al Sunderland, il club che milita nella Championship, la Serie B inglese. Coleman ha firmato un contratto di due anni e messo e sarà il nono manager dei 'black Cats' in sei stagioni. Sotto la gestione del 47enne tecnico di Swansea il Galles è arrivato in semifinali all'Europeo 2016 anche se poi ha fallito l'appuntamento per il Mondiale in Russia. La panchina del Sunderland era vacante dopo l'esonero di Simon Grayson due settimane fa. Il Sunderland, retrocesso dalla Premier nella scorsa stagione, occupa attualmente l'ultimo posto in classifica con 11 punti dopo 17 partite.