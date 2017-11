Juve ko in casa Samp, Napoli vola a +4

ROMA, 19 NOV - La Sampdoria coglie il sesto successo di fila a Marassi ed è forse il più importante perché ai danni di una vittima "eccellente" come la Juventus. Blucerchiati avanti addirittura 3-0 ad 11 minuti dalla fine, grazie alle reti di Zapata, Torreira e Ferrari. Il risveglio dei bianconeri porta alle reti di Higuain (dal dischetto) e Dybala, che spaventano i padroni di casa, ma non bastano. Secondo ko per la Juventus in campionato e Napoli che vola a +4 punti, in testa alla classifica. Si avvicina anche la Roma (a -1 dalla Juventus, ma con una partita da recuperare). Negli altri incontri pomeridiani, il Benevento incassa la tredicesima sconfitta in altrettante partite, battuto 1-2 al Vigorito dal Sassuolo, ancora una volta con un gol in pieno recupero. Finiscono 1-1 Spal-Fiorentina e Torino-Chievo, mentre il Cagliari passa 1-0 a Udine e mette in pericolo la panchina di Delneri. All'ora di pranzo vittoria del Genoa a Crotone, 1-0 con gol di Rigoni.