Figc: Donadoni "Italia capitolo chiuso

BOLOGNA, 19 NOV - La Nazionale? "Un capitolo chiuso", per l'allenatore del Bologna Roberto Donadoni. "Ormai - ha detto il tecnico del Bologna, già ct azzurro tra il 2006 e il 2008 - quel che è passato è passato. Io ho fatto una scelta, al di là di quello che il presidente ha ritenuto opportuno di dire. Ho avuto questa opportunità, ma ho preferito rispettare il contratto che avevo cominciato con il Bologna. E sono oggi contento di averlo fatto e lo rifarei". E' quindi "un capitolo chiuso", ha aggiunto, ringraziando Tavecchio "perché ha dimostrato grande fiducia, stima e rispetto di me". Donadoni ha poi commentato le voci su un rifiuto di Carlo Ancelotti: "Il 99,9% degli italiani sarebbero felici se a guidare la Nazionale ci fosse Ancelotti. Però si fanno i conti senza l'oste". Per l'allenatore rossoblù "mettere in giro nomi costa poco, ma bisogna avere la capacità prima di costruire delle basi che siano importanti e che diano la certezza di poter lavorare in un certo modo. Il resto è una conseguenza".