Genoa: Ballardini, lavorare su testa

ROMA, 19 NOV - "Con il mio arrivo non è successo niente di particolare, abbiamo fatto il nostro lavoro con le nostre idee: questo è quello che vogliamo trasmettere ai giocatori ma la strada è ancora molto lunga". Così il neo tecnico del Genoa, Davide Ballardini, appena approdato sulla panchina rossoblù dopo la vittoria di Crotone. "Nel primo tempo abbiamo creato moto e potevamo fare anche più di un gol - le sue parole a Premium - Nella ripresa abbiamo sofferto un pochino e potevamo fare meglio in alcune ripartenze. Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, sia in quello offensivo, sia nel gioco e sia sull'aggressione difensiva. L'aspetto più importante sul quale lavorare però è la testa".