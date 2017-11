Marotta, flop azzurri sconfitta di tutti

ROMA, 19 NOV - "In questa stagione secondo me siamo intorno al 70%. Noi siamo abituati a soffrire in questi mesi, non siamo ancora al massimo ma stiamo crescendo, anche in virtù dell'adattamento dei nuovi e del recupero degli infortunati": così il dg della Juventus, Beppe Marotta, a Premium, nel prepartita di Marassi. Poi il dirigente bianconero torna a parlare del flop mondiale: "L'eliminazione della Nazionale è una sconfitta dell'intero movimento. Noi siamo a disposizione, i club si metteranno a disposizione dei vertici federale per un programma per il futuro. Le cose non sono andate bene nel recente passato e poi è importante sottolineare che bisogna mettere al centro del discorso il pallone, la competenza e il gioco del calcio. Queste cose vanno separate dal ruolo istituzionale che la nostra Federazione ricopre. Allegri tentato dalla nazionale? No assolutamente".