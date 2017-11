Crotone-Genoa 0-1

Parte con il piede giusto la nuova avventura di Davide Ballardini alla guida del Genoa: nell'anticipo dell'ora di pranzo della 13/a giornata la formazione ligure ha conquistato tre punti pesanti in casa del Crotone. A decidere il match una rete di Rigoni che al 10' del primo tempo raccoglie un cross, sorprendendo alle spalle i difensori del Crotone, e mette in rete di testa da distanza ravvicinata. Una boccata d'ossigeno per i rossoblu liguri reduci da tre sconfitte di fila. Opaca la prova del Crotone che ha avuto nel portiere Cordaz il suo uomo migliore.