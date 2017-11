Calcio: frattura setto nasale per Ramos

ROMA, 19 NOV - Il derby di Madrid è finito nel modo peggiore per Sergio Ramos, uscito anzitempo dalla sfida e col setto nasale rotto. Lo hanno evidenziato gli esami strumentali fatti nella notte dal centrale merengue, colpito accidentalmente con un calcio in faccia da Hernandez dell'Atletico a metà del primo tempo. Il difensore del Real era comunque rimasto in campo dopo aver ricevuto le medicazioni anche se nell'intervallo ha dovuto arrendersi all'evidenza. Difficile a questo punto che Ramos possa giocare martedì a Nicosia contro l'Apoel, nel penultimo turno di Champions.