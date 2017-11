Figc: Gozzi, riforme con Lega A e B

ROMA, 19 NOV - "Non si può affrontare la discussione su un programma di rilancio del calcio italiano senza la partecipazione della Lega di Serie A e di Serie B che di questa riforma dovranno essere protagoniste con le altre Leghe". A dirlo è il presidente Entella, Antonio Gozzi, alla vigilia del consiglio federale della Figc di domani, facendo eco a quanto sottolineato dal commissario della Lega di B, Mauro Balata. "Come Lega di B - aggiunge Gozzi - tenuto conto che giovedì prossimo eleggeremo il nuovo presidente che siederà in Consiglio Federale, chiediamo di posporre la discussione di una settimana in modo da consentire la nostra partecipazione".