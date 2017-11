Balata "Niente riforme senza Lega A e B"

ROMA, 19 NOV - "In una fase come questa in cui si stanno ricostituendo gli organi della Lega di A e della Lega di B, che sono componenti fondamentali del calcio italiano, appare non opportuno, nè utile affrontare temi che attengano alle riforme che riguardano anche le componenti fondamentali del calcio". Così il commissario della Lega di B, Mauro Balata, all'Ansa, in vista del Consiglio Federale della Figc di domani, conseguente alla mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale. "Occorre prima che si ricompongano gli organi, dopo di che si affronterà tutto il maniera compiuta - aggiunge il dirigente -. Non è che si può discutere di questioni di riforma che coinvolgono le due maggiori Leghe, senza che esse siano rappresentate. Insomma, senza punti di riferimento, è prematuro aprire una crisi: sarebbe come farlo al buio".