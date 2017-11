Calcio: United vuole blindare Mourinho,

ROMA, 19 NOV - Un stipendio 'galactico' di 22 milioni l'anno e 4 acquisti top: Griezmann, Bale, Soler e Forsberg. E' la ricchissima offerta che il Manchester United sarebbe pronto a offrire a Josè Mourinho per invogliarlo a prolungare il contratto che scade nel 2019. A scriverlo è oggi il Daily Mail secondo cui i Red Devils in questo modo vorrebbero stoppare anzitempo le avances del Psg, poco convinto di proseguire con Unay Emery, verso il tecnico portoghese. "Il contratto di José Mourinho scade a giugno 2019 e il Manchester United presenterà nei prossimi mesi un'offerta di rinnovo per porre fine all'interesse mostrato da Paris Saint Germain, che non è molto convinto della continuità di Unai Emery - scrive il tabloid britannico - Secondo alcune indiscrezioni, l'entourage del tecnico portoghese avrebbe iniziato i contatti con il club parigino ed è per questo che lo United vuole accelerare sul prolungamento del contratto il prima possibile per evitare che i negoziati diventino un'asta".