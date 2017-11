Lega B: ex pallanuotista candidato

MILANO, 18 NOV - C'è un ex pallanuotista fra le quattro persone in corsa per i due posti riservati ai membri indipendenti del consiglio esecutivo ristretto della Lega B, completato dal presidente dell'associazione dei club cadetti. La singolare candidatura per le votazioni che andranno in scena il 23 novembre, in occasione dell'assemblea elettiva, è di Maurizio Felugo, 36 anni, ligure di Chiavari (Genova), ex centrovasca, campione del mondo nel 2011 e vice campione olimpico nel 2012 con il settebello, che si è ritirato due anni fa e oggi è presidente della Pro Recco. Felugo ha il sostegno della squadra della sua città, la Virtus Entella di Antonio Gozzi, e figura nel cda dello Spezia di Gabriele Volpi. Il 23 novembre per il vertice correranno Mauro Balata, che negli ultimi mesi ha guidato la Lega B da commissario, e l'ex arbitro Gianluca Paparesta. Le altre due candidature sono quella dell'ex presidente del Lecce, Mario Moroni e dell'avvocato modenese Francesca Pellegrini.