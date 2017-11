Germania: Bayern allunga in vetta

ROMA, 18 NOV - Non di ferma la marcia del Bayern Monaco in Bundesliga. Nel match della 12/a giornata, la formazione bavarese ha battuto in casa l'Augsburg 3-0 grazie ad una doppietta di Lewandowski e ad un gol dell'ex juventino Vidal. Sono sei ora i punti che separano i campioni di Germania dal Lipsia che non è andato oltre un pari 2-2 in casa del Bayer Leverkusen. Vincono anche il Magonza 1-0 contro il Colonia ed il Wolfsburg, 3-1 al Friburgo. Pareggio 1-1 tra Hoffenheim e Eintracht Francoforte.