Azzurri: Pioli,rilancio parta da Totti&C

FIRENZE, 18 NOV - "Fa male sapere che l'Italia non andrà ai Mondiali. Ora però è il momento di pensare a rinnovare, migliorare, cambiare. Penso alla cultura sportiva, alle strutture, agli stadi di proprietà dei club. Ma anche al patrimonio di grandi ex giocatori che abbiamo: Maldini, Totti, Bergomi, presto Buffon. Dobbiamo investire su di loro e nominare poi un grande manager che possa riorganizzare e ristrutturare tutto per far crescere davvero il nostro sistema calcio". E' la ricetta di Stefano Pioli per far ripartire l'Italia del pallone dopo la mancata qualificazione a Russia 2018.