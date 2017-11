Tavecchio in lacrime, debacle è tecnica

ROMA, 18 NOV - "La debacle è tecnica, dipende dalla scelta tecnica sbagliata della formazione". Carlo Tavecchio non trattiene le lacrime a colloquio con le Iene che diffondono sui social un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda domani sera. "Si, l'allenatore l'ho scelto io - aggiunge commosso il presidente della Figc, attribuendo la responsabilità del flop azzurro a Ventura - non dormo da quattro giorni. Abbiamo giocato male, con gente alta: dovevamo aggirarli con i piccoletti che invece sono rimasti in panchina".