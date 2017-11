Spalletti, Ventura? Niente nascondino

APPIANO GENTILE (COMO), 18 NOV - "Vediamo le prossime uscite della Federazione. Ora si staranno organizzando delle eventuali soluzioni. Ma non giochiamo a nascondino e quello 'tanato' è solo Ventura. Bisogna uscire allo scoperto e prendersi responsabilità": il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, commenta la mancata rivoluzione all'interno del calcio italiano dopo l'esclusione degli Azzurri dai Mondiali in Russia. "Davvero continuiamo ad avere il bisogno di collezionare opinioni? Faccio parte di questo calcio - continua Spalletti - e più che criticare l'operato altrui, devo assumermi delle responsabilità. Dipende già anche da me, perché sono una piccolissima parte del movimento e devo riuscire a contribuire e metterci qualità". Ad assistere alla conferenza stampa di Spalletti anche l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello e il direttore generale Giovanni Gardini.