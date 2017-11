Spalletti, con Atalanta non è trappola

APPIANO GENTILE (COMO), 18 NOV - ''La partita contro l'Atalanta non è una trappola perché sappiamo che è una squadra di grandissimo livello che non ha mai subito gol da palla inattiva. I giocatori sanno di essere all'Inter e che richiede una qualità assoluta. Non dobbiamo tradire i tifosi che in sessantamila vengono ad ogni partita''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, richiama l'attenzione della squadra nerazzurra anche perché a San Siro sono attesi oltre 50 mila spettatori. ''Vogliamo contribuire a questo abbraccio da parte dei nostri tifosi. In una città così moderna, resta quell'abitudine 'di una volta' ad andare allo stadio. Per vedere i beniamini bisognava andare alla partita. Ai nostri tifosi non basta, vogliono esserci''.