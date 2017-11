Mihajlovic, Ancelotti? Dura convincerlo

TORINO, 18 NOV - Ancelotti "sarebbe il nome giusto per l'Italia: é un grande allenatore, ha vinto tutto, ha guidato grandi club, ha il rispetto di tutti. Il problema è convincerlo, non so se ci riusciranno". Così Sinisa Mihajlovic sull'ipotesi dell'ex tecnico di Juve, Milan, Chelsea, Psg, Real e Bayern come nuovo ct dell'Italia. "Per l'Italia è ora di ripartire - ha aggiunto l'allenatore del Torino - ma mi fermo qua, non è il mio compito. Io sono serbo e ho detto sì' alla Nazionale del mio paese (nel 2012, ndr) dopo aver chiesto carta bianca perché era il momento di un cambio generazionale di cui adesso la Serbia sta godendo i frutti. Quando si prendono certe decisioni - ha aggiunto Mihajlovic - si deve guardare il proprio Paese, non se stessi, bisogna avere due attributi belli quadrati".