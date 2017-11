Nesta, addio a Miami, pronto nuove sfide

ROMA, 18 NOV - Alessandro Nesta lascia la panchina del Miami. A farlo sapere è l'ex difensore di Lazio, Milan e Nazionale con un comunicato sul suo profilo Instagram in cui si dice "pronto per una nuova sfida". Nesta dice stop dopo l'amara eliminazione del Miami, sconfitta ai rigori nel playoff di semifinale della Nasl, la Serie B americana. "Dopo due anni incredibili e stimolanti, il mio viaggio con Miami FC termina - scrive Nesta - Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con me durante questa avventura, prima di tutto Riccardo Silva, Mauro Pederzoli e Darren McCartney. E grandissimo grazie a tutti i tifosi del Miami che ci hanno seguito con entusiasmo e passione. Da ultimo, ma non meno importanti, voglio ringraziare i miei fantastici ragazzi, i giocatori del Miami da cui ho imparato molto durante il tempo trascorso con loro. Buona fortuna per la prossima stagione. Sono pronto per una nuova sfida".