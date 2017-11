Viola: Pioli, contro Spal per ripartire

FIRENZE, 18 NOV - "Durante questi giorni di sosta abbiamo lavorato bene, la squadra ha recepito gli errori commessi nelle ultime gare e adesso puntiamo a ripartire". Così Stefano Pioli aspettando la trasferta di domani con la Spal, gara per cui non potrà avere a disposizione gli infortunati Badeli e Thereau mentre il difensore Laurini partirà regolarmente con i compagni ma effettuerà il test decisivo domani mattina. Annunciato tra i titolari Federico Chiesa, fresco di prolungamento di contratto fino al 2022: "Sono molto contento - ha commentato il tecnico viola - è un segnale che qui si vuole costruire, Federico ha tutte le qualità per far bene nel presente e in futuro, uno di quei giocatori che possono ancora crescere tanto".