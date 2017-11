Allegri: lasciare Aiac? Non ora parlarne

TORINO, 18 NOV - Lasciare l'Assoallenatori? "Sono decisioni da prendere nelle sedi opportune, non è il momento di parlare di quello che va e di quello che non va. Ognuno di noi è nato per fare, non per chiacchierare". Così Massimiliano Allegri sulla posizione del presidente dell'associazione, Renzo Ulivieri.