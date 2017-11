Mihajlovic, "in bocca al lupo a Ventura"

TORINO, 18 NOV - "Non mi piace parlare dei colleghi, specialmente se si tratta di un ex allenatore del Toro, non voglio partecipare a processi a Ventura che è il primo a rendersi conto della disfatta". Così Sinisa Mihajlovic sul disastro azzurro ai playoff per i Mondiali. "A San Siro - ha aggiunto il tecnico granata - l'Italia poteva vincere, ma se contro un'avversaria nettamente più debole non è riuscita a segnare neppure un gol, l'eliminazione ci sta. Però i problemi dell'Italia vengono da lontano: è stata travolta dalla Spagna, ha faticato con Israele, Macedonia e Albania... Mi spiace per Ventura, anche dal punto di vista umano - ha concluso Mihajlovic - gli faccio un grosso bocca al lupo, spero di rivederlo al più presto sui campi di calcio".