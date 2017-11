Mihajlovic, Italia out Mondiale un vuoto

TORINO, 18 NOV - L'Italia esclusa dai Mondiali "è un vuoto per tutti gli sportivi. Mi dispiace molto, è quasi irreale che una squadra che ha fatto la storia del calcio, vincendo 4 Mondiali, non giochi la prossima edizione". Così Sinisa Mihajlovic nella conferenza stampa della vigilia di Torino-Chievo. "Mi spiace per Belotti - ha aggiunto il tecnico granata - nei primi giorni di questa settimana era sotto choc, poi si è ripreso, spero che metta domani in campo tutta la rabbia accumulata. E mi spiace per grandi giocatori, come Buffon, Barzagli, De Rossi: meritavano un finale diverso".